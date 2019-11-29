Уроженец Ростова Кирилл Серебренников выиграл премию «Звезда театрала»



Режиссёру из Ростова-на-Дону Кириллу Серебренникову присудили премию «Звезда театрала». Церемония награждения прошла 2 декабря в театре имени Евгения Вахтангова.



Серебренникова признали первым в номинации «Лучший режиссёр». Кандидатами на получение премии также были Андрей Кончаловский и Роман Виктюк. Кирилла отметили за постановку «Барокко» 2018 года. Спектакль выпускали, когда ростовский режиссёр находился под домашним арестом.



Сам Серебренников не смог приехать на вручение, так как, по его словам, у него плотное расписание между судебными слушаниями. Вместо него на церемонии был директор «Гоголь-центра» Алексей Кабешев.



Премию «Звезда театрала» присуждают в результате зрительского голосования, которое проходит на интернет-площадке.