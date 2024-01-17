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Ростовский каскадер Евгений Чеботарев купил для трюков 10-метровый лимузин «Форд»

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев купил для трюков 10-метровый лимузин «Форд»
Ростовский каскадер купил 10-метровый лимузин для очередного трюка. Снимки автомобиля Евгений Чеботарев разместил 16 января в своих соцсетях.

Напомним, еще месяц назад экстремал купил «Ролс Ройс» стоимостью в 15 миллионов рублей. Чтобы собрать деньги на покупку дорогостоящего автомобиля Евгений взял кредит и продал элитную технику. Автомобиль Чеботарев несколько раз испытывал на прочность. Он складывал в салон транспорта землю, метал и выполнял опасные для здоровья и жизни трюки.

Вероятно, 10-метровый лимузин «Форд» каскадер использует в своих- новых трюках. Экстремал просит фанатов предлагать свои идеи как лучше задействовать автомобиль.
Фото: СоцСети
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