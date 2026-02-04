Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области планируют запустить карту «Тройка» в феврале 2026 года. О решении ввести транспортную карту сообщила в соцсетях министр транспорта региона Алена Беликова.Напомним, что более года в регионе фиксируются перебои с интернетом и мобильной связью, что приводит к множеству проблем: от сложностей с вызовом такси до невозможности позвонить близким. Из-за нестабильной сети пассажиры автобусов не всегда могут оплатить проезд картой.Чтобы устранить эту проблему, власти решили внедрить карту «Тройка». Ее планируют протестировать уже в феврале 2026 года.Однако реакция жителей Донского края на эту новость оказалась смешанной. Многие считают, что проблемы с оплатой — не самая насущная задача, и прежде нужно увеличить количество транспорта. По словам жительницы Ростова Елены, для реализации идеи нужен дополнительный транспорт, которого в Ростове не хватает. Другие пользователи отмечают, что, помимо дефицита автобусов, некоторый транспорт уже очень старый и его нужно заменить на новый.