Пенсионеры и дети вышли чистить снег в Ростове
На улицах Ростова-на-Дону - снежный хаос с вечера 2 февраля. Автомобили стоят в многокилометровых пробках, а пешеходы пробираются через сугробы и гололед, рискуя получить травмы.
Жители города в соцсетях публикуют проблемные улицы, где невозможно ни пройти, ни проехать:
Центр и главные артерии: Нансена, часть Большой Садовой (в сторону вокзала), Ворошиловский проспект у ЦГБ, Текучева, Шеболдаева, Ленина;
Кировский район: Красноармейская, Горького;
Ленинский район: Мечникова, Соборный, Газетный, Братский, Серафимовича;
Ворошиловский район: Ленина (у «Автосборочного»), Погодина, Нагибина (тротуары), Ларина, Орбитальная, проспект Космонавтов;
Октябрьский район: Нансена/Буденновский, Профинтерна, Таганрогская;
Пролетарский район: Нижнебульварная, 40 лет Победы, большинство линий;
Первомайский район: Орская, Вятская;
Советский район: Еременко, Маршала Жукова, Зорге.
Часть жителей выходят на импровизированные субботники — самостоятельно чистят улицы своих районов. Кроме штатных дворников работают и сами горожане: мужчины, женщины, неравнодушные пенсионеры.
Жители улицы Погодина отметили пенсионерку Надежду Васильевну, которая сама вышла чистить снег в 88 лет. Родители выводят на субботники даже самых маленьких с игрушечными лопатками.
Однако не в каждом доме живут инициативные люди, у которых достаточно сил и свободного времени. Многие дворы и дороги между домами остаются погребенными под снегом, потому что коммунальные службы в первую очередь занимаются главными улицами.