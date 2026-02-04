Пенсионеры и дети вышли чистить снег в Ростове







— Сегодня утром на Центральном рынке женщина и мальчик лет девяти с лопатами чистили нам, пешеходам, ступеньки в подземном пешеходном переходе, — рассказывает ростовчанка Марфа. — Ребенок не пошел в школу, скорее всего, чтобы помочь маме выполнить трудную работу. Лопатой снег убирать не так-то легко. Огромная просьба к администрации: найти этого маленького героя и как-то отметить его хоть и маленький, но подвиг!

Фото: соцсети

На улицах Ростова-на-Дону - снежный хаос с вечера 2 февраля. Автомобили стоят в многокилометровых пробках, а пешеходы пробираются через сугробы и гололед, рискуя получить травмы.Жители города в соцсетях публикуют проблемные улицы, где невозможно ни пройти, ни проехать:Центр и главные артерии: Нансена, часть Большой Садовой (в сторону вокзала), Ворошиловский проспект у ЦГБ, Текучева, Шеболдаева, Ленина;Кировский район: Красноармейская, Горького;Ленинский район: Мечникова, Соборный, Газетный, Братский, Серафимовича;Ворошиловский район: Ленина (у «Автосборочного»), Погодина, Нагибина (тротуары), Ларина, Орбитальная, проспект Космонавтов;Октябрьский район: Нансена/Буденновский, Профинтерна, Таганрогская;Пролетарский район: Нижнебульварная, 40 лет Победы, большинство линий;Первомайский район: Орская, Вятская;Советский район: Еременко, Маршала Жукова, Зорге.Часть жителей выходят на импровизированные субботники — самостоятельно чистят улицы своих районов. Кроме штатных дворников работают и сами горожане: мужчины, женщины, неравнодушные пенсионеры.Жители улицы Погодина отметили пенсионерку Надежду Васильевну, которая сама вышла чистить снег в 88 лет. Родители выводят на субботники даже самых маленьких с игрушечными лопатками.Однако не в каждом доме живут инициативные люди, у которых достаточно сил и свободного времени. Многие дворы и дороги между домами остаются погребенными под снегом, потому что коммунальные службы в первую очередь занимаются главными улицами.