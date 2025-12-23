Новости
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев сбросил на себя пожарную спецмашину

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев сбросил на себя пожарную спецмашину. Видео с трюком экстремал выложил у себя в социальных сетях 22 декабря.

С помощью тросов мужчина подвесил над землей многотонный транспорт. Под авто он выложил гору из шин. Чеботарев надел на голову каску и залез вглубь конструкции. По сигналу тросы, удерживающие спецмашину, отцепили. Она моментально рухнула вниз. Авто подпрыгнуло на нагроможденной резине. К счастью, Евгения откопали из горы шин живым и невредимым.

Пользователи интернета бурно отреагировали на ролик. Подписчики серьезно испугались за здоровье экстремала.
Фото: Евгений Чеботарев
