Ростовский филиал МГТУ ГА открыл двери для будущих абитуриентов в день гражданской авиации



День открытых дверей состоялся в ростовском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации. Мероприятие прошло 9 февраля и было приурочено ко Дню гражданской авиации России.



Задолго до начала официальной части конференц-зал, рассчитанный на 110 человек, был переполнен.



По традиции, с приветственным словом перед собравшимися выступил директор ВУЗа профессор Григорий Акопов. Он рассказал, что ростовский филиал МГТУ ГА — единственный ведомственный авиационный университет на Юге России. Каждый студент получает возможность пройти практику, а в дальнейшем — получить рабочее место. Григорий Леонидович добавил, что ВУЗ постоянно получает письма от крупных авиакомпаний, аэропортов и других предприятий сферы авиации с просьбой направить к ним на работу специалистов из числа выпускников МГТУ ГА.



К будущим абитуриентам также обратился преподаватель МГТУ ГА, замначальника Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Геннадий Кулешов.



- Студентам нашего университета предоставляется большой выбор предприятий для прохождения практики. Учащиеся пробуют свои силы в государственных организациях и крупных компаниях. Самыми частыми партнёрами выступают аэропорт Платов и авиакомпания «Азимут».



Гостей познакомили с историей МГТУ ГА, также им рассказали о возможностях и перспективах обучения в ВУЗе. Недавно университет отметил полувековой юбилей. За эти годы из стен учебного заведения вышли тысячи специалистов в сфере гражданской авиации. Сейчас они трудятся в десятках предприятий по всей России — МГТУ ГА сотрудничает с более чем 75 авиационными предприятиями. ВУЗ имеет один из самых высоких показателей в стране по востребованности выпускников на рынке труда.



После просмотра небольшого фильма-презентации, потенциальным абитуриентам провели экскурсию по зданию университета. Преподаватели познакомили ребят и их родителей с двигателем самолёта, рассказали, в чём заключается специфика работы командира воздушного судна. Гостям показали инновационный авиасимулятор, более того, им предложили попробовать себя в качестве инженера на тренажёре.



Будущим студентам напомнили, что в 2020 году ростовский филиал МГТУ ГА будет осуществлять набор на бюджетной основе. Подготовка специалистов проходит на очной и заочной формах обучения.



Следующий день открытых дверей пройдёт в День космонавтики 12 апреля.

