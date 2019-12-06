В Ростовском филиале МГТУ ГА состоялся день открытых дверей



В Ростовском филиале МГТУ прошёл день открытых дверей. Гостям рассказали об особенностях поступления в вуз и возможностях обучения в университете. Мероприятие состоялось 7 декабря и было приурочено к Международному дню гражданской авиации.



Со вступительным словом выступил директор Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации профессор Григорий Акопов. Он отметил, что в этом году абитуриентов и гостей настолько много, что многие просто не поместились в зале и стояли в коридоре. Григорий Леонидович извинился за неудобства и пообещал, что в следующем году ситуация наладится.



- К началу нового учебного года начнёт действовать новый кампус, - рассказал директор филиала. - Учебное заведение постоянно расширяется, недавно под наше управление передали здание из комплекса старого аэропорта. Там сейчас полным ходом идёт ремонт, и вскоре студенты смогут посещать занятия в новом корпусе.



В мероприятии по традиции принимают участие представители отраслевого сообщества. В этом году день открытых дверей поддержал заместитель руководителя Управления государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Геннадий Кулешов. Также на праздник приехал Владимир Исаев, который является почётным выпускником вуза. Он много лет проработал руководителем территориального управления Росавиации. Директор МАУ «Информационно-методического центра образования» города Ростова-на-Дону Андрей Барашев и его заместитель Татьяна Лебецкая стали специальными гостями мероприятия.



После окончания официальной части работники филиала провели для гостей экскурсию по аудиториям МГТУ ГА, учебным лабораториям и тренажёрным комплексам.



Международный день авиации является знаковым праздником для вуза. Именно в этот день был подписан документ о сотрудничестве с информационно-методическим центром образования Ростова-на-Дону. Соглашение предполагает договорённость с городскими школами и позволит повысить интерес потенциальных абитуриентов к авиации и увеличить поток студентов.



В следующий раз вуз откроет двери для потенциальных абитуриентов 9 февраля 2020 года.



