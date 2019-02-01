День открытых дверей прошёл в Ростовском филиале МГТУ ГА



В Ростовском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации 2 февраля состоялся день открытых дверей.



Пока абитуриенты и их родители собирались в актовом зале, они увидели фильм-презентацию вуза. Далее перед гостями выступил директор филиала Григорий Акопов. Он подробно рассказал об учебном процессе, который ожидает будущих студентов.



О том, какие экзамены надо сдавать, сколько баллов набрать, какой ожидается конкурс и сколько стоит обучение, поведала заместитель по учебно-воспитательной работе Виктория Пашинская. Накануне, 1 февраля, все школьники, которые собираются поступать в вузы, выбирали перечень экзаменов для сдачи ЕГЭ. Так что в МГТУ ГА они шли, уже зная, что хотят связать своё будущее с авиацией.







Григорий Акопов сообщил, что в этот раз планируется сделать 50 бюджетных мест — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Также абитуриенты узнали, что пока в Ростовском филиале идёт обучение бакалавров и специалистов, но в планах - открыть магистратуру. Вуз активно развивает все направления подготовки, включая дополнительное образование. К тому же сама сфера гражданской авиации набирает популярность, поэтому студенты скоро получат возможность получить и магистерскую степень.







Директор уделил особое внимание тому, что в грядущем учебном году учащиеся смогут получить диплом по программе МВА — квалификации в области менеджмента. Для подробного ознакомления с этим вопросом в МГТУ ГА проведут специальный день открытых дверей. Ориентировочно он назначен на апрель.



Когда абитуриенты получили всю необходимую информацию, они отправились на экскурсию по филиалу. Преподаватели показали им тренажёры-симуляторы, аэротрубу, лаборатории, части летательной техники и лингафонный кабинет.

С первого взгляда стало понятно, что сотрудники вуза влюблены в свою профессию — с таким интересом и огнём в глазах они говорили о своей работе. Они рассказали школьникам о работе авиатехники, разрешили прикоснуться к механизмам и даже посидеть за штурвалом симулятора самолёта.







У учебного заведения есть многолетние партнёрские отношения с отраслевыми предприятиями гражданской авиации, поэтому у выпускников не возникнет проблем с трудоустройством.



Ростовский филиал — единственный вуз на Юге России, учредителем которого выступает федеральное агентство воздушного транспорта. Донской МГТУ ГА сотрудничает более чем с 75 авиапредприятиями.