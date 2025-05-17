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ГАИ Ростовской области предупредила о ремонтных работах на трассе М-4 "Дон"

ГАИ Ростовской области предупредила о ремонтных работах на трассе М-4 "Дон"
Ростовская областная Госавтоинспекция известила водителей о проведении ремонтных работ на автомагистрали М-4 «Дон».

Ремонтные мероприятия запланированы на 17 мая на участке с 978-го км (Красносулинский р-н) по 1 024-й км (Октябрьский р-н) трассы М-4 «Дон», при движении в южном направлении.

«В течение дня будут осуществляться работы по ремонту центрального металлического отбойника, - сообщили в управлении. – Автомобилистам рекомендуется заранее продумать свои маршруты, учитывая возможное увеличение времени в пути».
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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