Длинная пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» из-за дорожных работ

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Водители в Ростовской области застряли в пробке на отрезке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Неудобства связанны с проведением дорожных работ на 1003 километре автодороги. Затор образовался днем 30 января.По данным Яндекс.карт на 12:20 протяженность затора составляет около 7 километров. Водители попали в дорожную ловушку на 996 и до 1003 километра автодороги. Отметим, что с каждой минутой затор только увеличивается.Госавтоинспекция Ростовской области предложила пути объезда для водителей. Например, те, кто попал в дорожную ловушку, могут поехать по 964-му км автодороги М-4 «Дон». Далее транспортная развязка и поворот на Михайлово - Владимировку. Также на 983-м км автодороги М-4 «Дон», выехав на транспортную развязку, поворачивать в город Красный Сулин. На 969-м км автодороги можно поехать через города Зверево, Гуково, Красный Сулин или Новошахтинск.