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Ростовских перевозчиков будут штрафовать за выключенные кондиционеры

Ростовских перевозчиков будут штрафовать за выключенные кондиционеры
В Ростове ответственность за духоту в автобусах возложили на водителей транспорта. За выключенные кондиционеры перевозчикам грозит штраф, сообщили в администрации города.

В донской столице с наступлением лета появилась ежегодная проблема. Мало того, что количества машин не хватает на линиях, в транспорте не работают кондиционеры. В час пик горожане вынуждены ехать в духоте и набитых людьми автобусах.

Власти предложили пассажирам обращаться к водителю, чтобы тот включил систему охлаждения или вентиляции. Если автобус не оснащен кондиционером, открыть форточки. Однако транспорта без системы охлаждения в Ростове практически не осталось. Вот только водители зачастую их не включают, пытаясь сэкономить деньги на топливо.

Теперь при отказе перевозчика включить кондиционер пассажиры могут позвонить на горячую линию 8-800-222-76-76 или по номеру, указанному в салоне. Для того, чтобы оставить жалобу, необходимо назвать госномер транспорта, номер маршрута, а также дату и время и время поездки, когда произошло нарушение.

Фото: progorodsamara.ru.

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