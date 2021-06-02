Ростовских перевозчиков будут штрафовать за выключенные кондиционеры

В Ростове ответственность за духоту в автобусах возложили на водителей транспорта. За выключенные кондиционеры перевозчикам грозит штраф, сообщили в администрации города.В донской столице с наступлением лета появилась ежегодная проблема. Мало того, что количества машин не хватает на линиях, в транспорте не работают кондиционеры. В час пик горожане вынуждены ехать в духоте и набитых людьми автобусах.Власти предложили пассажирам обращаться к водителю, чтобы тот включил систему охлаждения или вентиляции. Если автобус не оснащен кондиционером, открыть форточки. Однако транспорта без системы охлаждения в Ростове практически не осталось. Вот только водители зачастую их не включают, пытаясь сэкономить деньги на топливо.Теперь при отказе перевозчика включить кондиционер пассажиры могут позвонить на горячую линию 8-800-222-76-76 или по номеру, указанному в салоне. Для того, чтобы оставить жалобу, необходимо назвать госномер транспорта, номер маршрута, а также дату и время и время поездки, когда произошло нарушение.