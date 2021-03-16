На кондиционеры в общественном транспорте Ростова потратят более 12 миллионов рублей

Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» ищет подрядчика, который предоставит в автобусы кондиционеры-моноблоки и установит их. Соответствующий документ появился 18 марта на сайте госзакупок.Кондиционеры собираются разместить в автобусах марки «ЛиАЗ-529260» 2014 года производства. Они должны быть рассчитаны на длину транспорта не менее 10,5 метра. Исполнителю необходимо выполнить монтажные работы при температуре не менее +10 градусов. Кондиционер разместят на крыше автобуса и соединят фреоновыми шлангами с дополнительным испарителем в отсеке водителя.В течение 2021 года подрядчику необходимо установить 25 кондиционеров. Средняя стоимость каждого из них составляет 510 тысяч рублей. Всего на охладительную систему потратят 12,8 миллиона рублей. Товар и услуги монтажа компания оплатит за счет собственных внебюджетных средств.Заявки на участие принимают до 29 марта, а 1 апреля проведут аукцион в онлайн-формате.