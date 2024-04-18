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Ростовские врачи спасли 36-летнего пациента с огромной щитовидкой

Ростовские врачи спасли 36-летнего пациента с огромной щитовидкой
В столице Дона врачи спасли 36-летнего пациента с гигантской щитовидной железой. Об этом сообщили в Ростовском государственном медицинском университете.

Мужчина обратился к врачам еще в январе 2024 года. Объем его щитовидной железы составлял 150 кубических сантиметров, при норме — 25. Из-за образования у него изменился тембр голоса, появилась сильная отдышка, а также аритмия.Пациенту прописали необходимое лечение. За три месяца терапии многие симптомы исчезли, но сама «щитовидка» увеличилась.

Ростовчанину потребовалась сложная операция. Благодаря современному оборудованию, которое позволяет зажимать сосуды и не допустить кровопотери, итог был успешным.

Щитовидная железа — это небольшой орган внутренней секреции, расположенный на передней поверхности шеи и вырабатывающий гормоны. Она регулирует процессы роста и развития, обмен веществ и иммунный ответ, функцию нервной системы и многое другое.
Фото: РостГМУ
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