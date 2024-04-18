Ростовские врачи спасли 36-летнего пациента с огромной щитовидкой

Фото: РостГМУ

В столице Дона врачи спасли 36-летнего пациента с гигантской щитовидной железой. Об этом сообщили в Ростовском государственном медицинском университете.Мужчина обратился к врачам еще в январе 2024 года. Объем его щитовидной железы составлял 150 кубических сантиметров, при норме — 25. Из-за образования у него изменился тембр голоса, появилась сильная отдышка, а также аритмия.Пациенту прописали необходимое лечение. За три месяца терапии многие симптомы исчезли, но сама «щитовидка» увеличилась.Ростовчанину потребовалась сложная операция. Благодаря современному оборудованию, которое позволяет зажимать сосуды и не допустить кровопотери, итог был успешным.Щитовидная железа — это небольшой орган внутренней секреции, расположенный на передней поверхности шеи и вырабатывающий гормоны. Она регулирует процессы роста и развития, обмен веществ и иммунный ответ, функцию нервной системы и многое другое.