Ростовские врачи спасли малыша, который три месяца не мог дышать самостоятельно

Фото: Ростовский перинатальный центр

В Ростове-на-Дону врачи спасли новорожденного малыша, который не дышал самостоятельно три месяца. Информацию об этом 8 апреля сообщили в областном перинатальном центре.Тимур появился на свет еще в декабре прошлого года на седьмом месяце беременности. При рождении кроха весил всего 890 граммов. У малыша было больное сердце и ему пришлось делать операцию. В канун старого Нового года новорожденного поместили в кардиоцентр и провели операцию.Чтобы избежать трагедии врачи дежурили с ребенком и днем и ночью. Даже когда цент закрывали на плановую мойку, малыш находился в больнице.Спустя три месяца Тимуру стало лучше. Мальчик начал дышать самостоятельно.Уже 22 февраля ребенка воссоединили с мамой. Их доставили на совместное пребывание в отделение патологии новорожденных. Спустя четверо суток малыш набрал в весе до трех килограмм и был выписан.