В Ростове врачи спасли пациента, у которого из-за грыжи могли отказать ноги

Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону

В Ростове врачи прооперировали 45-летнего мужчину, у которого отказывали ноги из-за грыжи в позвоночнике. Об этом сообщили в региональном Минздраве 9 февраля.Межпозвоночную грыжу 45-летнему ростовчанину диагностировали еще в молодости. Целых 20 (!!!) лет он тянул и не обращался к врачу. Тревожные звоночки начали звенеть, когда он стал чувствовать в спине боль. Обращаться к врачам мужчина не спешил. Думал, пройдет. Симптомы он пытался снять обезболивающими. Но однажды утром он не смог встать на ноги.В больницу ростовчанина привезли уже на каталке. Врачи диагностировали запущенную стадию грыжи. В любой момент еще достаточно молодой мужчина мог оказаться прикованным к постели.Тянуть было уже нельзя, поэтому пациента прооперировали. Уже на следующий день после операции ростовчанин встал на ноги, а через пару дней мог аккуратно ходить.