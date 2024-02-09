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В Ростове врачи спасли пациента, у которого из-за грыжи могли отказать ноги

В Ростове врачи спасли пациента, у которого из-за грыжи могли отказать ноги
В Ростове врачи прооперировали 45-летнего мужчину, у которого отказывали ноги из-за грыжи в позвоночнике. Об этом сообщили в региональном Минздраве 9 февраля.

Межпозвоночную грыжу 45-летнему ростовчанину диагностировали еще в молодости. Целых 20 (!!!) лет он тянул и не обращался к врачу. Тревожные звоночки начали звенеть, когда он стал чувствовать в спине боль. Обращаться к врачам мужчина не спешил. Думал, пройдет. Симптомы он пытался снять обезболивающими. Но однажды утром он не смог встать на ноги.

В больницу ростовчанина привезли уже на каталке. Врачи диагностировали запущенную стадию грыжи. В любой момент еще достаточно молодой мужчина мог оказаться прикованным к постели.

Тянуть было уже нельзя, поэтому пациента прооперировали. Уже на следующий день после операции ростовчанин встал на ноги, а через пару дней мог аккуратно ходить.
Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону
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