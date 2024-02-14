Ростовские водители предлагают пассажирам переводить деньги за проезд на их личный счет

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В редакцию Rostov.ru обратилась жительница Ростова, которая была свидетельницей, как водители автобусов предлагали пассажирам перевести деньги за проезд на свой счет.Утром 14 февраля Анна Петрова ехала в автобусе № 4 и заметила, что у одного из пассажиров не сработала карта и у него не было наличных. Водитель автобуса предложил ей перевести деньги за проезд на его счет. Женщине подошел такой вариант, и она перевела средства на карту водителя.- Неужели это допустимо? Я думаю, что основной способ оплаты проезда - наличные или оплата через терминал. Как пассажир может быть уверен, что деньги идут на оплату проезда, а не в карман водителя? - пожаловалась Анна. - Я понимаю, что у водителей небольшие зарплаты и дефицит кадров большой. Но потом мы удивляемся, почему стоимость проезда растет, а автобусы все такие же плохие. Ведь часть денег просто не доходит до пассажирской компании.Однако многие пассажиры не против такого способа оплаты. Иногда они сами предлагают перевести деньги.По словам Анны, она видела подобную практику и в других автобусах, где некоторые даже не имеют терминалов для оплаты. Возможны два варианта оплаты: наличными или непосредственно водителю по номеру телефона.Заметно, что Министерство транспорта Ростовской области в ответ на жалобы жителей о системе общественного транспорта заявило, что все водители муниципальных автобусных маршрутов оснащены исправными электронными терминалами. Если терминал не работает, пассажир имеет право на бесплатную поездку. Водитель не может высадить человека из транспорта или запросить другой способ оплаты.За нарушения правил водителям грозит предупреждение, а в крайнем случае - увольнение.