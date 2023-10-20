В Ростове водители автобусов вынуждают пассажиров платить за проезд им на карту

Фото: Ростов ру для иллюстрации.

Пассажиры автобусов в Ростове жалуются на водителей, которые наживаются на людях. Якобы шоферы прячут валидаторы и просят людей оплачивать проезд переводом на их личные банковские карты.- По-другому водители просто отказываются забирать с остановок. Иногда проехать разрешают за наличные средства, - поделилась жительница Аксая. - Самое интересное, что валидаторы появляются в салоне автобуса только на подъезде к Ростову.Если раньше при оплате наличными водители могли брать «левак», то с появлением валидаторов эту лавочку прикрыли. Теперь водители придумали новый способ заработка. Ростовчане отмечают, что таким образом водители проводят пассажиров в обход системы фиксации пассажиров и пополняют свой карман.Также водители могут не останавливаться на нужных остановках. Автобусы могут проехать мимо остановки, если шоферу невыгодно или не хочется останавливаться. В частности, таким грешат водители автобуса Ростов - Аксай.Маршрут обслуживает общество с ограниченной ответственностью «Кварта 1». Представители организации заявили, что они занимаются этим вопросом.- Заявление от пассажиров передаются руководителю. Он проводит беседы с водительским коллективом и принимает соответствующие меры, - рассказали на автотранспортном предприятии.