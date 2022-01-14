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Стоимость проезда из Ростова в Платов увеличили на 25%

Стоимость проезда из Ростова в Платов увеличили на 25%
Цена на проезд из Ростова в аэропорт Платов подскочила на 25%. На сайте донской авиагавани опубликовали актуальную стоимость билетов на маршрут № 700. Цена изменилась 15 января.

Теперь добраться в аэропорт из Ростова или обратно можно за 150 рублей. Раньше проезд обходился пассажирам на 30 рублей дешевле (120 рублей). Примечательно, что цены повышали и осенью 2021 года - также на 25% (до этого стоимость составляла 96 рублей). Значит, за несколько месяцев стоимость увеличилась в полтора раза.

Перевозчик ООО «Дон-Авто» также установил плату за багаж. Однако, по информации Travel.ru, зачастую в автобусах нет багажных отделений. В таких случаях компания берет деньги «за воздух», не предоставляя никакого дополнительного сервиса.

Повышение цен не повлияло и на пунктуальность водителей. По расписанию автобусы выполняют рейсы каждые полчаса в соответствии с расписанием. Однако люди продолжают жаловаться на то, что транспорт проезжает промежуточные пункты значительно раньше указанного времени. Поэтому пришедшим на остановку по расписанию приходится ждать следующий рейс, рискуя опоздать на самолет.
Фото: forum.awd.ru.
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