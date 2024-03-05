Ростовские спасатели вытащили щенка из канализационного коллектора

Фото: УГОЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону спасатели провели операцию по спасению маленького щенка, упавшего в канализационный коллектор. Происшествие случилось 5 марта на улице Свердлова.Местные жители услышали, как жалобно скулит бедное животное, которое неожиданно оказалось запертым в коллекторе. Неравнодушные люди сразу же вызвали спасателей, чтобы помочь беззащитному псу. Как только на место прибыли специалисты, им удалось обнаружить, что щенок находится на глубине 3,5 метра. К счастью, коллектор не был заполнен водой.Спасатели приступили к освобождению животного. Они сняли решетку с коллектора и, спустившись вниз, смогли извлечь малыша целым и невредимым.Тем не менее, пес, хоть и был спасен, решил не показывать благодарность своим спасителям. Животное просто махнуло хвостом и моментально убежало, сообщили в УГОЧС по Ростовской области.