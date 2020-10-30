В Ростовской области спасатели из карьера вытащили щенка

В Ростовской области спасатели достали из скалистого карьера щенка. Происшествие случилось в Усть-Донецке 2 ноября.Местный спасатель Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде во время дежурства услышал скулеж. Мужчина присмотрелся и заметил щенка на дне 5-метрового скалистого карьера. Животное отчаянно пыталось выбраться на поверхность.Вызволять четвероногого отправился опытный альпинист Валерий Чумаков. Он спустился по отвесному обрыву на веревке и забрал щенка.Хозяин щенка пока не объявился, однако у животного есть ошейник. Как сообщил официальный представитель областной поисково-сасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, сейчас собаке ничего не угрожает. Радостный пес гостит у спасателей на Усть-Донецком поисково-спасательном подразделении.