В Ростове мужчина спас щенка, упавшего в глубокий люк

Упавшего в люк маленького щенка достал спас житель донской столицы. Происшествие случилось 31 июля на улице Вятской.О случившемся рассказал спаситель собаки 33-летний Виталий Будьяков. Он живет на девятом этаже дома №77 и посреди ночи услышал тревожный лай щенка. Около 10 раз ростовчанин просыпался от истошного воя молодого животного. На утро, перед походом на работу, он решил проверить, от кого же исходили эти ужасные звуки. Обойдя свой дом мужчина обнаружил глубокий люк, в котором находился щенок, стоя по середину лап в воде. Рядом с ним лежала мертвая взрослая собака, которая, судя по всему, упала в яму раньше но не смогла выжить.- Я не мог так оставить беззащитное животное и решил действовать, - рассказал Виталий. Я пошел в гараж, надел специальную одежду и взял лестницу, вместе с респиратором. На руках у меня были перчатки, чтобы собака не покусала. Кроме того, я взял буксировочный трос от машины, чтобы с его помощью достать четвероногого.Ситуацию осложняло то, что мужчина с детства страдает паническими атаками и боится тесных помещений. Люк был в диаметре около одного метра, что было труднодоступно для взрослого ростовчанина. Но он не остановился, решивший спасти собаку чего бы ему это не стоило. Виталий опустился на самое дно, где ему пришлось сесть на корточки. Мужчина привязал собаку и запаниковав от темно поле наружу.- Как только я оказался вне люка, стал тянуть щенка за веревку, - вспоминает житель Ростова. – Удивительно, что животное все восприняло спокойно и никак не сопротивлялось. После того, как я достал собаку из люка и развязал, она радостная побежала по травке восвояси. Ну а я принял душ и пошел на работу.