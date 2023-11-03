В Ростове спасатели вытащили собаку, застрявшую в канализационном люке

Фото: Управление по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасатели помогли собаке, застрявшей в коллекторе. Инцидент произошел днем 1 ноября. Об этом сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону.В тот день жители на Таганрогской услышали громкий вой, доносящийся из люка. Подойдя поближе, они заметили в коллекторе собаку. Она провалилась в люк глубиной около четырех метров. Очевидцы вызвали на место спасателей, чтобы вытащить питомца наружу. Специалисты освободили животное с помощью альпинистского снаряжения.Кроме того, спустя два часа с похожей проблемой обратились жители на Космонавтов. Спасатели выяснили, что котенок упал в полость опорного столба забора высотой 3-4 метра неделю назад. Все это время котик хотел выбраться, поэтому жалобно мяукал. Буквально спустя пару минут благодаря специнструментам питомца вытащили.