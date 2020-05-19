Ростовские рынки «Квадро» и «Шайба» закрыли из-за нарушений эпидрежима

Два рынка в Ростове-на-Дону оказались закрыты из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в городской администрации. На ворота продовольственных ярмарок повесили замки 20 мая.В городе часто проводят рейды по объектам торговли для контроля соблюдения мер безопасности. Сообщается, что в Ворошиловском районе на рынках «Квадро» и «Шайба» многие работники не носили маски и перчатки, не следили за тем, чтобы покупатели надевали средства защиты и соблюдали дистанцию.Когда все продавцы и другие сотрудники получат средства защиты, а на входах организуют группы контроля, рынкам разрешат снова работать.