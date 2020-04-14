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Рынки в Ростовской области пригрозили закрыть за несоблюдение санитарных норм

Рынки в Ростовской области пригрозили закрыть за несоблюдение санитарных норм
В Ростовской области собираются принимать жёсткие меры по контролю соблюдения санитарных норм на рынках. В правительстве региона сообщили, что 16 апреля руководители и владельцы розничных рынков получили предписания о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее в области запретили работу все магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. В других точках должны соблюдаться санитарные меры, в том числе — дезинфекция, измерение температуры тела сотрудников, обеспечение их средствами защиты.

В случае, если будут выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, деятельность рынка приостановят. Губернатор Ростовской области отметил, что уже не будут выноситься предупреждения — место розничной торговли сразу закроют. Руководители уже к 17 апреля должны выполнить все предписания.

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