Рынки в Ростовской области пригрозили закрыть за несоблюдение санитарных норм

В Ростовской области собираются принимать жёсткие меры по контролю соблюдения санитарных норм на рынках. В правительстве региона сообщили, что 16 апреля руководители и владельцы розничных рынков получили предписания о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.Ранее в области запретили работу все магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. В других точках должны соблюдаться санитарные меры, в том числе — дезинфекция, измерение температуры тела сотрудников, обеспечение их средствами защиты.В случае, если будут выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, деятельность рынка приостановят. Губернатор Ростовской области отметил, что уже не будут выноситься предупреждения — место розничной торговли сразу закроют. Руководители уже к 17 апреля должны выполнить все предписания.