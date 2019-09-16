На экраны вышел сериал с участием звезды Playboy из Ростова Марией Лиман



Модель Playboy Мария Лиман опубликовала фрагменты сериала, в котором она впервые попробовала себя в качестве актрисы.



Образ героини оказался, что ни на есть подходящим. На экране девушка предстала в образе обворожительной медсестры в неприлично коротком халате.

«Ваша Медсестра Зоя Игоревна в сериале «Верить и ждать». Это была одна из первых моих работ, - рассказала Мария Лиман. - Хорошего просмотра на канале «Россия».



Партнерами по съёмочной площадке звезды Playboy стали актёры Анатолий Руденко и Евгения Осипова. В отличие от новичка Лиман, артисты уже хорошо знакомы телезрителям. Осипова играла главную роль в сериале «Доярка из Хацапетовки» и ряде других картинах. А у Руденко весьма обширная фильмография. К своим 37-ми годам он успел сыграть десятки ролей в фильмах и сериалах.







Добавим, что в своих интервью Мария не раз говорила, что мечтает о карьере актрисы.



