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На экраны вышел сериал с участием звезды Playboy из Ростова Марией Лиман

На экраны вышел сериал с участием звезды Playboy из Ростова Марией Лиман
Модель Playboy Мария Лиман опубликовала фрагменты сериала, в котором она впервые попробовала себя в качестве актрисы.

Образ героини оказался, что ни на есть подходящим. На экране девушка предстала в образе обворожительной медсестры в неприлично коротком халате.
«Ваша Медсестра Зоя Игоревна в сериале «Верить и ждать». Это была одна из первых моих работ, - рассказала Мария Лиман. - Хорошего просмотра на канале «Россия».

Партнерами по съёмочной площадке звезды Playboy стали актёры Анатолий Руденко и Евгения Осипова. В отличие от новичка Лиман, артисты уже хорошо знакомы телезрителям. Осипова играла главную роль в сериале «Доярка из Хацапетовки» и ряде других картинах. А у Руденко весьма обширная фильмография. К своим 37-ми годам он успел сыграть десятки ролей в фильмах и сериалах.



Добавим, что в своих интервью Мария не раз говорила, что мечтает о карьере актрисы.

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