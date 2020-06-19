Ростовская певица Татьяна Котова показала подписчикам идеальную фигуру

Ростовчанка Татьяна Котова поделилась с фанатами фотографией, где изображена ее обворожительная фигура. Снимок знаменитость опубликовала в своем микроблоге.- Сегодня - 21-й день лета, а из-за коронавируса море пока не предвидится, - написала певица под фотографией.На снимке девушка лежит посреди пляжа в сексуальном бикини, показывая подписчикам идеальную фигуру и красивый загар. Ростовчанка также рассказала о том, как добиться такого цвета кожи, не выходя из своей квартиры. Судя по всему, Татьяне удалось угодить как женской части своих фанатов, так и мужской, ведь за пару часов публикация набрала более пяти тысяч «лайков».