Ростовская певица Татьяна Котова показала подписчикам сексуальный купальник и идеальные ноги



Жительница донской столицы Татьяна Котова продолжает удивлять фанатов своей идеальной фигурой. В этот раз она опубликовала в своем «Инстаграм» фотографию, где сидит на велосипеде в сексуальном купальнике, оголив стройные ножки.



В посте певица рассказала подписчикам о своем пребывание в Подмосковье. Здесь Татьяна будет участвовать в марафоне лечебного голодания, где в течение недели необходимо кататься на велосипеде и на время перестать есть. Ростовчанка готова к предстоящему испытанию и планирует очистить свой организм.



- Искренне хочется испытать на себе потрясающий эффект, о котором я много слышала, - отмечает Татьяна. – Я никогда не пробовала лечебное голодание и не знаю, решилась бы я когда-нибудь на него, если бы не такое быстро исполнимое желание. Хорошо, что нам будут оказывать поддержку психологи.



Не смотря на позитивные побуждения певицы, фанаты бурно отреагировали на публикацию. По их мнению, у ростовчанки итак великолепная фигура и мучить себя подобными испытаниями ей не нужно.