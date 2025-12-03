Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области за ноябрь пропали 73 человека, сообщает портал DonDay, ссылаясь на информацию от ПСО "ЛизаАлерт".Волонтеры нашли 46 человек живыми, но, к сожалению, четверо были обнаружены мертвыми. Поиски продолжаются еще десяти человек.Особенно резонансными стали поиски 16-летнего юноши из Ростова и 91-летней женщины из Белой Калитвы, которые, к сожалению, завершились трагически.Всего за осень 2025 года пропали более 250 человек. Причины исчезновения людей могут быть разными.Если пропадают подростки, то всему виной могли стать конфликты в семье, если пожилые люди, то, скорее всего, у них ранее диагностировали деменцию.