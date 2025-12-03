Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за ноябрь пропали 73 человека

В Ростовской области за ноябрь пропали 73 человека
В Ростовской области за ноябрь пропали 73 человека, сообщает портал DonDay, ссылаясь на информацию от ПСО "ЛизаАлерт".

Волонтеры нашли 46 человек живыми, но, к сожалению, четверо были обнаружены мертвыми. Поиски продолжаются еще десяти человек.

Особенно резонансными стали поиски 16-летнего юноши из Ростова и 91-летней женщины из Белой Калитвы, которые, к сожалению, завершились трагически.

Всего за осень 2025 года пропали более 250 человек. Причины исчезновения людей могут быть разными.

Если пропадают подростки, то всему виной могли стать конфликты в семье, если пожилые люди, то, скорее всего, у них ранее диагностировали деменцию.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.