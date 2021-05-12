Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовская компания «ТНС-Энерго» потратит 1,6 миллиона рублей на смс-информирование

Ростовская компания «ТНС-Энерго» потратит 1,6 миллиона рублей на смс-информирование
В Ростове компания «ТНС-Энерго» ищет подрядчика, которая обеспечит смс-информирование. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.

По контракту исполнитель должен обеспечить массовую рассылку и персонализированные смс-сообщения на абонентские номера всех операторов сотовой связи. Кроме того, подрядчик самостоятельно оформит список абонентов и в качестве отправителя должен указать название фирмы. Рассылку сообщений планируют проводить в течение года с момента заключения договора. На это компания готова потратить 1,6 миллиона рублей. Смс-рассылку будут осуществлять не только по Ростову, но и по всей области, а также территории РФ.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.