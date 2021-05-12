Ростовская компания «ТНС-Энерго» потратит 1,6 миллиона рублей на смс-информирование

В Ростове компания «ТНС-Энерго» ищет подрядчика, которая обеспечит смс-информирование. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.По контракту исполнитель должен обеспечить массовую рассылку и персонализированные смс-сообщения на абонентские номера всех операторов сотовой связи. Кроме того, подрядчик самостоятельно оформит список абонентов и в качестве отправителя должен указать название фирмы. Рассылку сообщений планируют проводить в течение года с момента заключения договора. На это компания готова потратить 1,6 миллиона рублей. Смс-рассылку будут осуществлять не только по Ростову, но и по всей области, а также территории РФ.