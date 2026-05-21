Ростовская авиакомпания к 2032 году планирует закупить более 50 лайнеров

- Мы подписали протокол с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) о приобретении в течение ближайших семи лет около 31 самолета Superjet нового поколения, которые являются модернизированными и произведены в России. Кроме того, мы планируем закупить 20 воздушных судов МС-21, — уточнил Михаил Тихонов.

Ростовская авиакомпания «Азимут» объявила о грандиозных планах по расширению своего авиапарка. До 2032 года перевозчик намерен пополнить свой флот более чем 50 новыми самолетами, что станет значительным шагом в развитии региональной авиации.Информацией об амбициозных приобретениях поделился генеральный директор АО «Региональная корпорация развития» Михаил Тихонов на заседании инвестиционного совета при губернаторе Ростовской области.Сегодня у «Азимута» в эксплуатации находятся 19 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). В 2026 году к ним добавится еще один лайнер этой модели. Однако это лишь начало пути к масштабному обновлению.Для обслуживания столь внушительного парка новых самолетов «Азимут» активно строит собственный ангар на территории аэропорта Платов. Этот современный объект, по словам Михаила Тихонова, позволит одновременно проводить техническое обслуживание двух самолетов SSJ-100. Важно отметить, что юг России пока не располагает подобными мощностями для обслуживания данного типа воздушных судов.«Азимут» является единственной авиакомпанией, базирующейся в Ростовской области, и с 2018 года, после открытия аэропорта Платов, выступает его ключевым перевозчиком. К сожалению, аэропорт Платов остается закрытым с 24 февраля 2022 года по решению Росавиации, принятому с целью обеспечения безопасности полетов.Закрытие аэропорта сильно сказывается на жителях региона, вынужденных прибегать к длительным поездкам на поездах и автобусах для перелетов в другие города. Эта ситуация вызывает множество неудобств, особенно в жаркое время года. Недавно ростовский блогер сумел с помощью технологий искусственного интеллекта напомнить жителям области о прежних возможностях путешествий по воздуху, вызвав ностальгические чувства.