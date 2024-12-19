У донской авиакомпании «Азимут» выявили массовые нарушения в безопасности полетов

Фото: Дондей.

Авиакомпания «Азимут» из Ростова-на-Дону стала объектом внимания Ространснадзора после инцидента с загоревшимся самолетом Superjet 100 в Анталье. В ходе проверок были выявлены около 20 нарушений, касающихся безопасности полетов и организации воздушных операций.24 ноября Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс А45051 из Сочи в Анталью, совершил жесткую посадку. Пассажиры заметили пожар на улице сразу после приземления — самолет загорелся. В панике люди начали выбегать, а турецкие спасатели предоставили надувные трапы для эвакуации. Причиной инцидента стал неожиданный сдвиг ветра в момент посадки, что привело к жесткому приземлению и воспламенению авиатоплива из поврежденного бака.После происшествия начались масштабные проверки «Азимута». Установлено, что авиакомпания скрывала факты посадок с превышенной перегрузкой, причем около 12% всех посадок «Суперджета» имели подпрыгивания, что свидетельствует о недостаточной квалификации пилотов. Зафиксировано 18 случаев превышения установленных норм, включая 19 нарушений скорости снижения. Проверка показала, что один из самолетов продолжал эксплуатироваться после жесткой посадки без должного осмотра, что вызывает серьезные опасения за безопасность пассажиров.