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Ростовская активистка Анастасия Шевченко выступит в суде с последним словом

Ростовская активистка Анастасия Шевченко выступит в суде с последним словом
Ростовская активистка Анастасия Шевченко выступит в суде с последним словом. Заседание состоится в 10:30 8 февраля, сообщает ее дочь Владислава. Ранее прокурор запросил для обвиняемой пять лет колонии.

Напомним, Шевченко задержали в январе 2019 года по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации. Активистка, якобы зная, что организация «Открытая Россия» «создает угрозу конституционному строю, обороноспособности, безопасности и обеспеченности защищенности интересов РФ», выступила на ее открытом семинаре, а затем вышла на согласованный митинг с символикой «Надоел».

Свою вину Анастасия не признает. Последние два года она находится под домашним арестом.

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