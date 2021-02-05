Ростовская активистка Анастасия Шевченко выступит в суде с последним словом. Заседание состоится в 10:30 8 февраля, сообщает ее дочь Владислава. Ранее прокурор запросил для обвиняемой пять лет колонии.Напомним, Шевченко задержали в январе 2019 года по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации. Активистка, якобы зная, что организация «Открытая Россия» «создает угрозу конституционному строю, обороноспособности, безопасности и обеспеченности защищенности интересов РФ», выступила на ее открытом семинаре, а затем вышла на согласованный митинг с символикой «Надоел».Свою вину Анастасия не признает. Последние два года она находится под домашним арестом.