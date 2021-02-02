Прокурор запросил 5 лет колонии для ростовской активистки Анастасии Шевченко

Старший прокурор управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО запросил пять лет колонии для ростовской активистки Анастасии Шевченко. Об этом сообщили ее дочь Владислава на своей странице в соцсетях и адвокат Сергей Бадашмин. Очередное заседание по делу Шевченко состоялось 4 февраля в Октябрьском районном суде города Ростова-на-Дону.Прокурор Владимир Пушнов заявил, что вина Анастасии доказана в полном объеме, а экспертизы показали, что она осознавала общественную опасность своих действий. При этом он попросил учесть срок, проведенный активисткой под домашним арестом.По версии обвинительной стороны, Шевченко выступила на семинаре организации «Открытая Россия. Великобритания» и стала участницей согласованного митинга, демонстрируя символику «Надоел». Анастасия якобы знала, что эта организация «создает угрозу конституционному строю, обороноспособности, безопасности и обеспеченности защищенности интересов РФ». В ходе заседания 17 июня 2020 года активистка заявила, что не считает себя виновной, так как не понимает, в чем ее обвиняют.Анастасию Шевченко задержали в январе 2019 года. Ее обвиняли в осуществлении деятельности нежелательной организации на территории РФ. Отметим, активистка стала первой в России, кого обвиняют по этой статье. В течение последних двух лет женщина находится под домашним арестом.