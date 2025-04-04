Ростовчанку Анастасию Костенко сравнили с бывшей девушкой Тимати

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Подписчики сравнили Анастасию Костенко с бывшей девушкой Тимати. Снимки она опубликовала в соцсетях.В кадре многодетная мама позирует в платье с глубоким вырезом. В комментариях подписчики подметили, что она очень похожа на бывшую девушку известного рэпера Тимати.- Я подумала, что это Анастасия Решетова, - пишет пользователь.Вероятно, стилисты решили превратить Анастасию в «роковую женщину». Макияж и платье усилили эффект.Анастасия Костенко родилась и выросла в Сальске Ростовской области. Она обрела популярность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за Дмитрия Тарасова. У них родились четверо детей: две дочери и два сына.