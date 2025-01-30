Анастасия Костенко поздравила мужа с годовщиной венчания

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Анастасия Костенко поздравила супруга Дмитрия Тарасова с годовщиной венчания. Трогательный пост она опубликовала 29 января в своих соцсетях.Многодетная мама отметила, что за годы совместной жизни они с мужем многое прошли. Семь лет назад пара обвенчалась. Общими усилиями супруги строят свое будущее.- Счастье быть вместе, дышать, верить в то, во что не верится. Спасибо Богу за все! Что друг друга еще больше любим! - пишет Костенко.В комментариях многие подметили, что ростовчанка создала примерную семью. Публикацию не обошел стороной и сам Тарасов: «Дальше - больше! Не бойся ничего! Я рядом, любовь моя».Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году. Вокруг пары с самого начала были скандалы. Футболист закрутил интрижку с моделью, будучи в браке с Ольгой Бузовой. Однако это не стало препятствием для создания семьи Костенко/Тарасова, где родились четверо детей: две девочки и двое мальчиков. Дмитрий и Анастасия планируют еще пятого ребенка.