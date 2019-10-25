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Ростовчанка просит вернуть старую схему движения автобуса № 44

Ростовчанка просит вернуть старую схему движения автобуса № 44
Жительница Ростова просит изменить городской маршрут № 44. Раньше автобус проходил через улицу Волкова, и женщина просит вернуть старую схему движения транспорта.

Сейчас жители домов на улицах Евдокимова, Комарова, Космонавтов и Добвровольского не могут на прямом транспорте добраться до Вятской, Орской, Торгового центра «Меркурий» и Областной туберкулёзной больницы. Ростовчанка добавила, что многие дети теперь добираются до школы с пересадкой, и поэтому родители боятся отпускать их одних.

Чтобы горожане, проживающий в районе улицы Волкова, могли удобно добираться до любой части города, дончанка просит вернуть старую схему маршрута № 44.

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