Ростовчанка просит запустить маршрут до туберкулезной больницы



Ростовчанка просит запустить маршрут до туберкулезной больницы. Соответствующую инициативу активистка разместила на популярном сайте для петиций.



- Нужно запустить маршрут муниципального транспорта от поселка Александровка до специализированной туберкулезной больницы, расположенной на улице Орской, через через рынки «Алмаз», «Атлант» и «Меркурий», - написала в петиции Валентина Бородавкина.



Инициативу ростовчанки пока поддержали только два человека. Нужно минимум 500 подписей для того, чтобы петицию рассмотрели.