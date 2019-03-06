Ростовчанка просит запустить маршрут до туберкулезной больницы
Ростовчанка просит запустить маршрут до туберкулезной больницы. Соответствующую инициативу активистка разместила на популярном сайте для петиций.
- Нужно запустить маршрут муниципального транспорта от поселка Александровка до специализированной туберкулезной больницы, расположенной на улице Орской, через через рынки «Алмаз», «Атлант» и «Меркурий», - написала в петиции Валентина Бородавкина.
Инициативу ростовчанки пока поддержали только два человека. Нужно минимум 500 подписей для того, чтобы петицию рассмотрели.