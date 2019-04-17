Жительница Ростова просит вернуть маршрут № 64



Жительница Ростова-на-Дону просит вернуть маршрут № 64. Заявление Евгении Моисеевой появилось на одном из популярных порталов.



Автор петиции рассказывает, что жителям поселка сложно добираться до других районов Ростова. Как правило, людям приходится ехать с пересадками. По мнению Евгении Моисеевой, раньше очень удобным для горожан был маршрут № 64 «Центральный рынок – ТЭЦ-2». Поэтому ростовчанка просит восстановить этот маршрут или продлить другие.



– Есть и альтернативные варианты. Так, можно продлить маршрут № 16 или № 32 «пос. Каратаево –ГПЗ-10», – говорится в петиции.

