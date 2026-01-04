Полина Диброва встретила Новый год в объятьях Романа Товстика

Фото: соцсети

Новый 2026 год Полина Диброва встретила в компании своего нового избранника Романа Товстика. Яркими моментами праздника она поделилась в социальных сетях 31 декабря.Этот Новый год ростовчанка Полина Диброва провела дома. Она организовала шумное торжество для друзей и близких. Особенно выделялся ее нынешний партнер Роман Товстик. Полина практически не отходила от него, постоянно нежно обнимая. Особое внимание привлекли их страстные фотографии у рояля.Стоит отметить, что после громкого развода с бывшим мужем Дмитрием Дибровым Полина только недавно начала появляться на публике с новым спутником.Некоторые фанаты отмечают, что Товстик Дибровой подходит значительно больше, нежели бывший муж.Напомним, что громкий развод Дибровых состоялся осенью 2025 года. Как отметил известный телеведущий, он отпустил Полину «с миром» и не стал дело доводить до суда. Дибровы воспитывают троих сыновей.