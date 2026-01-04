Полина Диброва встретила Новый год в объятьях Романа Товстика
Новый 2026 год Полина Диброва встретила в компании своего нового избранника Романа Товстика. Яркими моментами праздника она поделилась в социальных сетях 31 декабря.
Этот Новый год ростовчанка Полина Диброва провела дома. Она организовала шумное торжество для друзей и близких. Особенно выделялся ее нынешний партнер Роман Товстик. Полина практически не отходила от него, постоянно нежно обнимая. Особое внимание привлекли их страстные фотографии у рояля.
Стоит отметить, что после громкого развода с бывшим мужем Дмитрием Дибровым Полина только недавно начала появляться на публике с новым спутником.
Некоторые фанаты отмечают, что Товстик Дибровой подходит значительно больше, нежели бывший муж.
Напомним, что громкий развод Дибровых состоялся осенью 2025 года. Как отметил известный телеведущий, он отпустил Полину «с миром» и не стал дело доводить до суда. Дибровы воспитывают троих сыновей.