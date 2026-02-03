Полина Диброва рассказала, что ее дети от Дмитрия Диброва называют Романа Товстика папой

Фото: соцсети

Полина Диброва рассказала, что её дети от Дмитрия Диброва начали называть Романа Товстика своим папой. Об этом она сообщила в интервью Леди Mail.После развода с 66-летним телеведущим Полина переехала в загородный дом вместе с Романом и своими детьми. Трое сыновей Полины быстро приняли Романа и начали называть его папой.Ростовская модель призналась, что у Романа замечательные отношения с ее детьми. Он настоящий папа, который легко находит общий язык с детьми любого возраста.Напомним, что Полина и Дмитрий Дибровы развелись в конце прошлого года. Развод сопровождался скандалом, но после этого Полина начала отношения с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. Сейчас пара показывает фотки с совместного отдыха и наслаждается нежными чувствами.