Полина Диброва рассказала, что ее дети от Дмитрия Диброва называют Романа Товстика папой
Полина Диброва рассказала, что её дети от Дмитрия Диброва начали называть Романа Товстика своим папой. Об этом она сообщила в интервью Леди Mail.
После развода с 66-летним телеведущим Полина переехала в загородный дом вместе с Романом и своими детьми. Трое сыновей Полины быстро приняли Романа и начали называть его папой.
Ростовская модель призналась, что у Романа замечательные отношения с ее детьми. Он настоящий папа, который легко находит общий язык с детьми любого возраста.
Напомним, что Полина и Дмитрий Дибровы развелись в конце прошлого года. Развод сопровождался скандалом, но после этого Полина начала отношения с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. Сейчас пара показывает фотки с совместного отдыха и наслаждается нежными чувствами.