Полина Диброва и Екатерина Гордон резко отреагировали на слова бывшей жены Романа Товстика. Елена Товстик высказалась в соцсетях, что из-за новой возлюбленной Полины Дибровой у Романа Товстика могут возникнуть финансовые трудности.Экс-жена бизнесмена написала, что он тратит много денег на Полину и её детей, в то время как на собственных детей у него якобы не хватает средств.- Счастье с новой женщиной ведёт Романа — миллиардера — к банкротству и обнищанию… Или это он для собственных детей стал бедным, голодающим и с отсутствием времени на то, чтобы быть отцом. А ещё обрекать собственных детей на нужду, когда готов тратить бессметное количество денег на постороннюю женщину и её детей! А ведь закат приходит, когда его совсем не ждёшь! — написала Елена Товстик.В ответ на это Полина Диброва опубликовала в своём блоге романтичное видео с Романом, где он играет на фортепиано.– Счастливая жизнь — это выбор, а жизнь по своему сценарию — инструмент. Идеальное утро, — так Полина Диброва подписала милый ролик.Екатерина Гордон также выразила своё мнение после разбирательств в рамках бракоразводного процесса. Вероятно, звёздный юрист сейчас обижена на Елену Товстик из-за того, что та обнародовала их переписку в прессе. Гордон посоветовала Товстик обратить внимание на грамотность и заняться воспитанием детей.- Возьми редактора. Безграмотные тексты характеризуют тебя ещё хуже, чем слив чужих сообщений в эфире. Займись правописанием и детьми. Не подписана на тебя, но выпадают эти жуткие потоки сознания… Элементарно прогоняй этот бред через Word. Впрочем, наверно, ты не знаешь, что это… — прокомментировала Екатерина Гордон.