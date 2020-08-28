Ростовчанка Кейру познакомила годовалого сына с родным отцом

Ростовчанка Екатерина Кейру познакомила годовалого сына Теодора с родным отцом – бывшим игроком футбольного клуба «Ростов» – Иваном Новосельцевым. Трогательное фото первой встречи сына и папы она опубликовала в соцсетях.Чтобы осуществить задуманное, Екатерине пришлось отправиться с малышом в Сочи. Судя по выражению лица футболиста на фото, он абсолютно счастлив держать на руках Тео. Екатерина утверждала, что бывший супруг Иван, несмотря на то, что оставил ее беременную, всегда присутствовал в жизни сына, просто в меньшей степени. Так, на первый День рождения он подарил Тео электромобиль. Правда, сам не явился.Кейру считает, что делает все для счастья своего сына. При этом девушка добавила, что ее задачей было только познакомить малыша с папой, а дальнейшее их общение зависит только от Ивана.