Жена футболиста «Ростова» Новосельцева родила сына



На днях Екатерина Кейру, супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новосельцева, стала мамой.



Радостным событием девушка поделилась со своими подписчиками в «Инстаграме». Она опубликовала фото с выписки из роддома. На снимке - счастливая мама с малышом.

«Моему счастью нет предела! Мой богатырь, мой лучик света! Теперь началась новая глава в моей жизни, которую сопровождают пухлые щёчки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, всё такое сладкое, что никакого сахара не надо».



Подписчики активно поздравляют Екатерину и желают ей и малышу здоровья и счастья.



Напомним, что беременность ростовской баскетболистки пришлась не на самый лёгкий период в её жизни. Когда Екатерина уже знала, что ждёт ребёнка, её муж собрал вещи и ушёл из дома. Супруги не виделись уже порядка полугода. Вскоре после этого девушка узнала, что Иван переписал совместное имущество на своих родственников. Чтобы вернуть недвижимость, практически на протяжении всей беременности супруге футболиста пришлось посещать юристов и заседания суда.