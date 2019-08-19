Супруга экс-футболиста ФК «Ростов» рассказала о реакции мужа на рождение сына



Екатерина Кейру, супруга бывшего футболиста ФК «Ростов», ныне - защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о реакции мужа на рождение сына.



По словам новоиспечённой мамы, после родов ситуация только усугубилась. Об этом Екатерина рассказала в интервью изданию Sport24. Однако девушка не захотела делиться тем, что именно произошло.

«…пока не хочется вдаваться в подробности, а просто хочется наслаждаться моментом после родов, а не портить себе настроение, потому что усугубилось, все стало еще хуже. Поэтому я буду конкретизировать немного позже, - прокомментировала изданию молодая мама. - Сейчас не хочется, честно. Думала, что после рождения ребенка будет все иначе, но все усугубилось».



В то же время Кейру призналась, что Иван никак не отреагировал на рождение ребёнка. Помощи от него тоже никакой не последовало.



В отличие от Екатерины, Новосельцев продолжает хранить молчание с момента расставания пары. Между тем баскетболистка и футболист до сих пор официально состоят в браке.



Тем временем суд начал рассмотрение иска Екатерины Новосельцевой к супругу о разделе совместного имущества и об алиментах. Девушка утверждает, что Иван за её спиной переписал их общее имущество на своих родственников.