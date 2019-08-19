Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

1 Версия для печати

Супруга экс-футболиста ФК «Ростов» рассказала о реакции мужа на рождение сына

Супруга экс-футболиста ФК «Ростов» рассказала о реакции мужа на рождение сына
Екатерина Кейру, супруга бывшего футболиста ФК «Ростов», ныне - защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о реакции мужа на рождение сына.

По словам новоиспечённой мамы, после родов ситуация только усугубилась. Об этом Екатерина рассказала в интервью изданию Sport24. Однако девушка не захотела делиться тем, что именно произошло.
«…пока не хочется вдаваться в подробности, а просто хочется наслаждаться моментом после родов, а не портить себе настроение, потому что усугубилось, все стало еще хуже. Поэтому я буду конкретизировать немного позже, - прокомментировала изданию молодая мама. - Сейчас не хочется, честно. Думала, что после рождения ребенка будет все иначе, но все усугубилось».

В то же время Кейру призналась, что Иван никак не отреагировал на рождение ребёнка. Помощи от него тоже никакой не последовало.

В отличие от Екатерины, Новосельцев продолжает хранить молчание с момента расставания пары. Между тем баскетболистка и футболист до сих пор официально состоят в браке.

Тем временем суд начал рассмотрение иска Екатерины Новосельцевой к супругу о разделе совместного имущества и об алиментах. Девушка утверждает, что Иван за её спиной переписал их общее имущество на своих родственников.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

  1. Леся-Олеся23

    Сегодня, 16:16

    Ничегоо себе( вот так выйдешь замуж...за футболиста

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.