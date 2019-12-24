На Дону осудили жителя Воронежской области, зарезавшего таксиста



В Ростовской области вынесли приговор мужчине, убившему таксиста. Олег П. на 16 лет отправится в колонию строгого режима.



Житель Воронежской области вызвал такси, чтобы добраться в донской регион. По пути между ним и водителем завязался конфликт. В разгар ссоры он достал нож и несколько раз ударил им 41-летнего автомобилиста. Затем Олег выкинул тело на обочину и уехал. Следователи задержали его в Краснодарском крае.



- Мужчина признан виновным по статьям «Убийство» и «Неправомерное завладение автомобилем», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Приговором суда ему назначили наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.