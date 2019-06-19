Житель Ростова требует установить светофор на пересечении улиц Арефьева и 20 лет Октября



Ростовчанин просит установить светофор на пересечении проспекта 20 лет Октября и улицы Арефьева. Петиция горожанина размещена на общественном интернет-портале.



По словам автора сообщения, на указанном перекрёстке постоянно происходят аварии.



- Я уже обращался с данным вопросом в начале 2018 года, но до сих пор он не решен! Я боюсь с ребенком переходить дорогу, - возмущается ростовчанин.



Мужчина добавил, что аварии здесь случаются довольно серьёзные. Он просит администрацию города скорее обратить внимание на данную проблему.

