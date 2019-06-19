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Житель Ростова требует установить светофор на пересечении улиц Арефьева и 20 лет Октября

Житель Ростова требует установить светофор на пересечении улиц Арефьева и 20 лет Октября
Ростовчанин просит установить светофор на пересечении проспекта 20 лет Октября и улицы Арефьева. Петиция горожанина размещена на общественном интернет-портале.

По словам автора сообщения, на указанном перекрёстке постоянно происходят аварии.

- Я уже обращался с данным вопросом в начале 2018 года, но до сих пор он не решен! Я боюсь с ребенком переходить дорогу, - возмущается ростовчанин.

Мужчина добавил, что аварии здесь случаются довольно серьёзные. Он просит администрацию города скорее обратить внимание на данную проблему.
Житель Ростова требует установить светофор на пересечении улиц Арефьева и 20 лет Октября

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