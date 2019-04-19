Ростовчанин предлагает изменить схему движения в центре города, чтобы ликвидировать пробки



Изменить схему движения в центре Ростова предлагает местный житель, чтобы ликвидировать пробки.



По мнению Алексея Никитина, для проезда частных автомобилей следует закрыть улицу Московскую. Предложение автор опубликовал на городском сервисе.



Ростовчанин предлагает изменить схему движения на участке от площади 5-го Донского корпуса до переулка Островского. Причиной заторов перед мостом Стачки он считает остановку, расположенную сразу за перекрестком.

- Маленькая улица не выдерживает автомобильного трафика. Нужно оставить проезд исключительно для общественного транспорта. Это разгрузит не только Московскую, но и многие прилегающие улицы, - считает житель Ростова.



Ещё одной мерой борьбы с заторами автор инициативы называет отключение светофора на пересечении улицы Станиславского и переулка Халтуринского.

- Машин там мало, а для людей предусмотрен пешеходный переход,- поясняет Алексей Никитин.

