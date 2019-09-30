Ростовчанин просит изменить схему движения на Обсерваторной



В Ростове-на-Дону местный житель предлагает изменить схему движения на улице Обсерваторной. Такую петицию на популярном интернет-портале оставил пользователь с именем Марк Гизатдинов. Мужчина пишет, что автомобилистам неудобно разворачиваться, выезжая от гипермаркета «Ашан» в сторону микрорайона Темерницкий.



По словам автора петиции, на Обсерваторной постоянно появляются заторы. Так как со стороны кольца идёт большой поток автомобилей, водители долго стоят в пробке перед разворотом. Транспорт скапливается на дороге не только в часы пик, но и в течение всего дня. Ростовчанин требует перенести место разворота, чтобы разгрузить проезжую часть.

