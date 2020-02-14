Ростовчанина Дмитрия Диброва экстренно доставили в больницу



Уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров попал в больницу. Известного телеведущего госпитализировали 17 февраля в Москве.



Мужчина находился в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «На Луне», когда вдруг почувствовал себя плохо и лишился чувств. Другие гости вызвали на место скорую помощь, и Диброва доставили в Боткинскую больницу. В ходе осмотра выяснилось, что Дмитрий просто упал в обморок, вероятно, из-за давления.



Поначалу пошли слухи о том, что Дмитрия госпитализировали с приступом эпилепсии, но эту версию вскоре опровергли. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он в шутку сказал, что каждый имеет право один раз упасть в обморок в возрасте 60 лет. Сейчас он пока находится под присмотром врачей, которые дают ему препараты для снижения давления.