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Перенёсшего микроинсульт ростовчанина Диброва выписали из больницы

Перенёсшего микроинсульт ростовчанина Диброва выписали из больницы
В Москве из больницы выписали знаменитого телеведущего ростовчанина Дмитрия Диброва. Уже 28 февраля шоумен вернётся к работе.

Дибров провёл в Боткинской больнице около десяти дней. Его госпитализировали из кинотеатра, куда он приехал на премьеру фильма Егора Кончаловского. Сначала ведущий успокоил всех, сказав, что просто упал в обморок. Однако затем стало известно, что он перенёс микроинсульт. Кроме того, у него диагностировали гипертонию и нарушение кровообращения мозга. Состояние мужчины оценивали как среднетяжёлое, он лежал в отделении интенсивной терапии.

В больнице его навестила известный доктор Елена Малышева. Ей Дмитрий пообещал бросить курить, выучить новую мелодию на своём банджо и даже написать книгу.

Дибров быстро шёл на поправку, и уже спустя десять дней ему разрешили отправиться домой. На следующий же день он уже собирается выйти на работу.

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