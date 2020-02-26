Перенёсшего микроинсульт ростовчанина Диброва выписали из больницы



В Москве из больницы выписали знаменитого телеведущего ростовчанина Дмитрия Диброва. Уже 28 февраля шоумен вернётся к работе.



Дибров провёл в Боткинской больнице около десяти дней. Его госпитализировали из кинотеатра, куда он приехал на премьеру фильма Егора Кончаловского. Сначала ведущий успокоил всех, сказав, что просто упал в обморок. Однако затем стало известно, что он перенёс микроинсульт. Кроме того, у него диагностировали гипертонию и нарушение кровообращения мозга. Состояние мужчины оценивали как среднетяжёлое, он лежал в отделении интенсивной терапии.



В больнице его навестила известный доктор Елена Малышева. Ей Дмитрий пообещал бросить курить, выучить новую мелодию на своём банджо и даже написать книгу.



Дибров быстро шёл на поправку, и уже спустя десять дней ему разрешили отправиться домой. На следующий же день он уже собирается выйти на работу.